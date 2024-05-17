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Биллариум капсулы, №30 - Львов (464250) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
392,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 34 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: капсулы (20)
519,99
Экономия: -119,18 грн
400,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
413,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 34 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
550,99
Экономия: -150,18 грн
400,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: капсулы (10)
413,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
413,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
550,99
Экономия: -150,18 грн
400,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 34 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: капсулы (20)
529,99
Экономия: -129,18 грн
400,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
413,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (2)
524,99
Экономия: -124,18 грн
400,81 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 34 мин
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: капсулы (10)
409,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
392,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
464,99
Экономия: -64,18 грн
400,81 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
456,99
Экономия: -56,18 грн
400,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зеленая, 73
Всего: упаковка (1)
413,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Варшавская, 56-А
Всего: капсулы (20)
413,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67-А
Всего: упаковка (1)
413,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (1)
456,99
Экономия: -56,18 грн
400,81 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: капсулы (20)
400,66
Экономия: -0,17 грн
400,49 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (3)
452,99
Экономия: -52,18 грн
400,81 грн