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Биллариум капсулы, №30 - Харьков (464250) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
447,99
Экономия: -47,22 грн
400,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
392,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
440,99
Экономия: -40,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
437,99
Экономия: -37,22 грн
400,77 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
392,88 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
455,99
Экономия: -55,22 грн
400,77 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
454,99
Экономия: -54,22 грн
400,77 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (2)
452,99
Экономия: -52,22 грн
400,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
389,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
444,99
Экономия: -44,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Библика, 1-Б
Всего: упаковка (1)
523,99
Экономия: -123,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
487,99
Экономия: -87,22 грн
400,77 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 274
Всего: упаковка (1)
555,50
Экономия: -141,00 грн
414,50 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
448,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
432,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 70
Всего: упаковка (1)
389,23 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
456,99
Экономия: -56,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (1)
414,89
Экономия: -14,12 грн
400,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1
Всего: упаковка (1)
389,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, въезд Рыночный, 1
Всего: упаковка (1)
473,99
Экономия: -73,22 грн
400,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1)
389,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (1)
483,99
Экономия: -83,22 грн
400,77 грн