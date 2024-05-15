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Биллариум капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (464250) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
440,99
Экономия: -40,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: капсулы (10)
404,99
Экономия: -4,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (2)
477,99
Экономия: -77,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
488,99
Экономия: -88,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (1)
477,99
Экономия: -77,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (2)
483,99
Экономия: -83,22 грн
400,77 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
412,95 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1-Л
Всего: упаковка (1)
403,19
Экономия: -2,42 грн
400,77 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (1)
448,99
Экономия: -48,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
Всего: упаковка (1)
514,99
Экономия: -114,22 грн
400,77 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
445,00
Экономия: -30,50 грн
414,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (2)
494,99
Экономия: -94,22 грн
400,77 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (3)
567,10
Экономия: -152,60 грн
414,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 23-Д
Всего: капсулы (20)
426,59
Экономия: -25,82 грн
400,77 грн
В других городах:
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Мурахтова, 2-А
Всего: упаковка (2)
447,99
Экономия: -47,22 грн
400,77 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (2)
447,99
Экономия: -47,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
472,99
Экономия: -72,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 15
Всего: упаковка (1)
440,99
Экономия: -40,22 грн
400,77 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
Всего: упаковка (2)
448,99
Экономия: -48,22 грн
400,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (2)
473,99
Экономия: -73,22 грн
400,77 грн