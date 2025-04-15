Львов (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
143,60
Экономия при брони: -15,20 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
143,50
Экономия при брони: -15,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
147,00
Экономия при брони: -18,60 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
147,00
Экономия при брони: -18,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10
Экономия при брони: -13,70 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10
Экономия при брони: -13,70 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10
Экономия при брони: -13,70 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс