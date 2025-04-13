Киев (адрес не указан)
Доступно в 436 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
147,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
143,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
143,60
Экономия при брони: -9,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10
Экономия при брони: -4,26 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
147,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10
Экономия при брони: -7,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн