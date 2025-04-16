Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
143,60
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
140,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
44,10
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
146,80
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
142,10 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
140,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фурацилин порошок для приготовления раствора для наружного применения 40 мг саше 2 г №10
Исток-Плюс
143,60
Экономия при брони: -16,70 грн