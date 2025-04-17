Дип фриз спрей (Deep freeze spray)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
472,49
Экономия при брони: -30,81 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека копейка
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
472,27
Экономия при брони: -30,59 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
471,09
Экономия при брони: -30,30 грн
Біла ромашка
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
458,90
Экономия при брони: -13,77 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека копейка
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
465,99
Экономия при брони: -25,20 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Жмеринка, ул. Центральная, 1
35.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
465,15
Экономия при брони: -24,36 грн
Бажаемо здоровья
Андрушевка, ул. Зазулинского, 10
94.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Бажаемо здоровья
Житомир, ул. Королева, 44-Б
113.9 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Мед-сервис
Белая Церковь, ул. Гончара Олеся, 6
132.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Бажаемо здоровья
Умань, ул. Тищика, 8
136.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека низких цен
Умань, ул. Европейская, 28
136.8 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
469,00
Экономия при брони: -28,21 грн
Біла ромашка
Фастов, ул. Мазепы Ивана, 6
138.4 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
482,00
Экономия при брони: -14,46 грн
Аптека копейка
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
149.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
474,31
Экономия при брони: -32,63 грн
D.s.
Каменец-Подольский, ул. Героев Небесной Сотни, 42/1
151.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Біла ромашка
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
152.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
447,35
Экономия при брони: -13,42 грн
Мед-сервис
Балта, ул. Любомирская, 191-А
166.8 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека низких цен
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
167.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
468,45
Экономия при брони: -26,77 грн