Дип фриз спрей (Deep freeze spray)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
472,02
Экономия при брони: -30,49 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
474,97
Экономия при брони: -33,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
471,00
Экономия при брони: -29,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
410,44
Экономия при брони: -24,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
474,62
Экономия при брони: -32,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
5.1 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
466,27
Экономия при брони: -24,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.3 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
467,25
Экономия при брони: -25,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
7.9 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
462,23
Экономия при брони: -20,55 грн
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Громадского Олега, 1-Б
1.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
35.9 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
472,49
Экономия при брони: -30,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 61
128.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
130.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
472,89
Экономия при брони: -31,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Юрьевка, ул. Центральная, 108/1
139.9 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
438,80
Экономия при брони: -51,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 7/1
143.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
469,02
Экономия при брони: -27,34 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
443,90
Экономия при брони: -56,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
184.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
458,68
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
469,29
Экономия при брони: -27,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
185.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
474,66
Экономия при брони: -32,98 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 21-А
185.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
187.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
472,35
Экономия при брони: -30,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
188.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
464,53
Экономия при брони: -23,74 грн