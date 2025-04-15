Дип фриз спрей (Deep freeze spray)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
473,73
Экономия при брони: -32,05 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
474,09
Экономия при брони: -32,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
472,75
Экономия при брони: -31,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
459,75
Экономия при брони: -18,07 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
467,38
Экономия при брони: -25,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
472,81
Экономия при брони: -32,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
473,88
Экономия при брони: -33,09 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
460,99
Экономия при брони: -19,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
4.7 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
469,34
Экономия при брони: -27,66 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
5.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
458,64
Экономия при брони: -17,85 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
462,99
Экономия при брони: -21,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
6.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
472,89
Экономия при брони: -31,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
6.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
469,56
Экономия при брони: -27,88 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Кельнский, 1
6.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
6.7 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
468,05
Экономия при брони: -26,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
6.7 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
473,24
Экономия при брони: -31,56 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
7.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
473,51
Экономия при брони: -31,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 31
7.4 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
468,27
Экономия при брони: -26,59 грн