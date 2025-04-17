Дип фриз спрей (Deep freeze spray)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
427,00
Экономия при брони: -12,81 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
458,37
Экономия при брони: -16,69 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
456,42
Экономия при брони: -15,63 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
461,70
Экономия при брони: -20,02 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
465,99
Экономия при брони: -25,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 23
4.3 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
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Мед-сервис
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Бажаемо здоровья
Остер, ул. Независимости, 25
67.2 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
441,15
Экономия при брони: -13,23 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Вета
Бровары, бульв. Независимости, 9
114.5 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum
447,31
Экономия при брони: -13,42 грн
Бажаемо здоровья
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 2-Г
115.0 км
Дип Фриз спрей 150 мл №1
Mentholatum