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Белый Уголь® таблетки 210 мг блистер, №30 - Львов (851975) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
132,32
Экономия: -18,76 грн
113,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3)
104,19 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 39 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (11)
128,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3), блистер (1)
118,11
Экономия: -15,84 грн
102,27 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки (20)
122,99
Экономия: -14,58 грн
108,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
104,19 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
121,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (4)
138,99
Экономия: -30,58 грн
108,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
134,99
Экономия: -26,58 грн
108,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
106,31
Экономия: -6,67 грн
99,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (12)
124,87
Экономия: -25,40 грн
99,47 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (2)
119,50
Экономия: -11,09 грн
108,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
153,50
Экономия: -45,09 грн
108,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
119,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
164,99
Экономия: -56,58 грн
108,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: блистер (1)
110,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
118,50
Экономия: -10,09 грн
108,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
130,99
Экономия: -22,58 грн
108,41 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
138,99
Экономия: -30,58 грн
108,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (8), блистер (1)
119,29
Экономия: -19,57 грн
99,72 грн