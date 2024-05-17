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Белый Уголь® таблетки 210 мг контейнер, №100 - Одесса (851973) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
260,64
Экономия: -12,45 грн
248,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
254,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
254,70 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
293,40
Экономия: -41,58 грн
251,82 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
279,08
Экономия: -29,23 грн
249,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
280,83
Экономия: -31,44 грн
249,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
254,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
268,21
Экономия: -20,02 грн
248,19 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (4)
278,99
Экономия: -38,81 грн
240,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (1)
268,04
Экономия: -19,68 грн
248,36 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (1)
276,73
Экономия: -25,92 грн
250,81 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
254,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
254,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
224,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (13)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (1)
282,91
Экономия: -34,45 грн
248,46 грн