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Белый Уголь® таблетки 210 мг контейнер, №100 - Львов (851973) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
254,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
272,25
Экономия: -23,17 грн
249,08 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
254,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
235,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
254,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
254,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4)
241,49
Экономия: -11,85 грн
229,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
254,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
254,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
322,99
Экономия: -82,78 грн
240,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
254,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
254,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
265,99
Экономия: -25,78 грн
240,21 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
254,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
275,12
Экономия: -25,75 грн
249,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
254,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
254,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
254,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 39 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (11)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
254,70 грн