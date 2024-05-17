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Белый Уголь® таблетки 210 мг блистер, №10 - Одесса (460027) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (7)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (4)
50,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (6)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (8)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (12)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (3)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (3)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (5)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, пер. Семафорный, 4
Всего: упаковка (8)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Канатная, 100/1
Всего: упаковка (4)
50,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Шевченко, 17
Всего: упаковка (3)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (6)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Судостроительная, 11
Всего: упаковка (1)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (4)
50,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (8)
50,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 16:00
Одесса, ул. Канатная, 16
Всего: упаковка (2)
52,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (1)
52,80 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, просп. Мира, 18
Всего: упаковка (5)
50,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Первомайская, 73
Всего: упаковка (35)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Корабелов, 14
Всего: упаковка (17)
50,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (5)
50,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 23
Всего: упаковка (3)
50,00 грн