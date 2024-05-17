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Белый Уголь® таблетки 210 мг блистер, №10 - Львов (460027) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (3)
36,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (4)
44,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (22)
50,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (2)
43,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (6)
50,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (2)
47,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (8)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (14)
50,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
47,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (8)
46,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (61)
50,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (17)
50,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (5)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (11)
50,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (11)
50,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 35
Всего: упаковка (2)
47,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (2)
46,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: упаковка (2)
45,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
Всего: упаковка (3)
46,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (5)
50,00 грн