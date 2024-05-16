Белый Уголь® таблетки 210 мг блистер, №10 - Харьков (460027) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 48 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (8)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (20)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
1 социальна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (29)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (13)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (32)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (13)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Аптека доброго дня
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 34
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16