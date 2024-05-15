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Агепта® таблетки сублингвальные, №20 - Харьков (429402) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
784,70
Экономия: -56,56 грн
728,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
783,77
Экономия: -42,18 грн
741,59 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6)
739,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
777,99
Экономия: -90,49 грн
687,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
728,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
728,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (9)
761,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
728,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
728,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
728,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
728,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
798,13
Экономия: -69,99 грн
728,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
728,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
728,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
841,72
Экономия: -144,28 грн
697,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
728,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
781,34
Экономия: -86,60 грн
694,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
728,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
728,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
728,20 грн