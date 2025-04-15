Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
958,80
Экономия при брони: -44,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1100,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Народная аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1070,00
Экономия при брони: -51,00 грн
1019,00 грн
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1120,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
6.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
7.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks