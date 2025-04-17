Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеках в Винница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Станция Винница, 19
1.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1111,90
Экономия при брони: -238,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1040,00
Экономия при брони: -41,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 55 мин
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1118,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
939,70
Экономия при брони: -66,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1068,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 51
3.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1093,20
Экономия при брони: -219,50 грн