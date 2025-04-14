Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1088,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1113,90
Экономия при брони: -201,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1025,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1002,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
925,20
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1137,50 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1076,46 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 56
4.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks