Киев
Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)

Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 36 аптеках в Николаев
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
919,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1106,40
Экономия при брони: -138,30 грн
968,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
963,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
834,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
968,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
968,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
996,54 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1008,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1045,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1104,66 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1127,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
902,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
835,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1024,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
844,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
968,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
988,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1143,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
963,58 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1204,60 грн
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