Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1106,40
Экономия при брони: -138,30 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1008,10 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1045,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Б
3.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1104,66 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1127,00 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1024,86 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 154
4.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Николаев, ул. Южная, 37
4.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1143,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Южная, 39
4.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1204,60 грн