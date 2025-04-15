Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 50 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
464,10
Экономия при брони: -27,25 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
949,80
Экономия при брони: -76,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
915,90
Экономия при брони: -42,20 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1131,80
Экономия при брони: -258,10 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1131,80
Экономия при брони: -258,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
893,80
Экономия при брони: -20,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1044,20
Экономия при брони: -170,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1157,20
Экономия при брони: -61,79 грн
1095,41 грн
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks