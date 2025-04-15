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Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)

Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 50 аптеках в Львов
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
464,10
Экономия при брони: -27,25 грн
436,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
949,80
Экономия при брони: -76,10 грн
873,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
915,90
Экономия при брони: -42,20 грн
873,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
949,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
873,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
436,55 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1131,80
Экономия при брони: -258,10 грн
873,70 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1131,80
Экономия при брони: -258,10 грн
873,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
751,76 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
963,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
873,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
873,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
1.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
893,80
Экономия при брони: -20,10 грн
873,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
2.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1044,20
Экономия при брони: -170,50 грн
873,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
2.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
436,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
2.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
436,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1157,20
Экономия при брони: -61,79 грн
1095,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
873,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
883,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
827,50 грн
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