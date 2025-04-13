Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1127,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1075,76 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1195,31
Экономия при брони: -181,69 грн
1013,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
913,50
Экономия при брони: -24,20 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
876,54
Экономия при брони: -26,30 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1062,28 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1028,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1042,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
917,69
Экономия при брони: -139,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1125,90 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1363,00
Экономия при брони: -49,52 грн
1313,48 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks