Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Кривой Рог
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1100,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1165,49
Экономия при брони: -133,27 грн
1032,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1090,62 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1056,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1106,80
Экономия при брони: -205,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
946,40
Экономия при брони: -45,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1053,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
5.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1070,00
Экономия при брони: -75,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Лисового, 13-А
6.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks