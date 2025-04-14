Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1080,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1092,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1075,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1100,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Григоровское, 32
4.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1046,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
937,80
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
4.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1091,88 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
5.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 8/1
5.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 6
5.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1082,02 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 27
5.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1078,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Зубенко Владислава, 25-А
6.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks