Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1102,80
Экономия при брони: -154,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1177,88
Экономия при брони: -89,73 грн
1088,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1060,92 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1037,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1070,00
Экономия при брони: -75,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1115,80
Экономия при брони: -167,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
4.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 8
5.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1106,80
Экономия при брони: -158,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
5.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 3-А
5.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1045,64 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1063,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1061,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 12
6.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 99
7.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1082,64 грн