Ипигрикс® таблетки (Ipigriks tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
843,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
938,28
Экономия при брони: -55,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
714,46
Экономия при брони: -33,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
786,67
Экономия при брони: -38,81 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Независимости, 56
5.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 2/48
48.5 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Нежин, ул. Гоголя, 8
64.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1115,40
Экономия при брони: -25,90 грн
1089,50 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126/40
66.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
343,54
Экономия при брони: -15,14 грн
Аптека оптовых цен
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 91/1
73.2 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1087,40 грн
Аптека твоей родини
Бобровица, ул. Независимости, 25
84.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1027,36
Экономия при брони: -30,82 грн
Бажаемо здоровья
Хотяновка, ул. Непопа Константина, 45
112.3 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
1132,90 грн
Бажаемо здоровья
Бахмач, ул. Героев Украины, 35
112.6 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Подорожник
Бровары, ул. Петлюры Симона, 24
113.7 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 66
114.0 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Ипигрикс таблетки 20 мг блистер №50
Grindeks
939,94
Экономия при брони: -224,94 грн