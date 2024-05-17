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Анальгин-Дибазол-Папаверин таблетки блистер, №10 - Одесса (402604) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
41,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
58,30
Экономия: -18,30 грн
40,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
46,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
42,85
Экономия: -1,25 грн
41,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
48,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3)
49,11
Экономия: -9,67 грн
39,44 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
41,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
44,56
Экономия: -5,30 грн
39,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
57,70
Экономия: -17,61 грн
40,09 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (3)
41,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
41,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
44,95
Экономия: -5,33 грн
39,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
47,06
Экономия: -7,80 грн
39,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
48,80
Экономия: -8,71 грн
40,09 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (4)
46,40
Экономия: -5,72 грн
40,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (3)
44,20
Экономия: -2,63 грн
41,57 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
41,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
58,20
Экономия: -18,20 грн
40,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (4)
46,69
Экономия: -2,79 грн
43,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается через 59 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (2)
52,90
Экономия: -12,40 грн
40,50 грн