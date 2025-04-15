Спиолто® Респимат® (Spiolto Respimat)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1767,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1833,17
Экономия при брони: -81,84 грн
1751,33 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1830,74
Экономия при брони: -166,74 грн
1664,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1714,06 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1782,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1962,35
Экономия при брони: -143,00 грн
1819,35 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1811,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1750,00
Экономия при брони: -72,96 грн
1677,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1751,89
Экономия при брони: -79,55 грн
1672,34 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1896,89
Экономия при брони: -118,38 грн
1778,51 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1734,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1838,33
Экономия при брони: -74,77 грн
1763,56 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1801,00
Экономия при брони: -18,40 грн
1782,60 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1779,00
Экономия при брони: -111,00 грн
1668,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1893,47
Экономия при брони: -113,17 грн
1780,30 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1835,64
Экономия при брони: -19,64 грн
1816,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1831,89
Экономия при брони: -95,14 грн
1736,75 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1855,86
Экономия при брони: -131,89 грн
1723,97 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1804,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 68
4.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1599,24 грн