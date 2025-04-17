Спиолто® Респимат® (Spiolto Respimat)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1802,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1829,50
Экономия при брони: -26,80 грн
1802,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1939,78
Экономия при брони: -123,42 грн
1816,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1902,40
Экономия при брони: -99,70 грн
1802,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1910,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1829,50
Экономия при брони: -26,80 грн
1802,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1834,00
Экономия при брони: -31,30 грн
1802,70 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
5.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1794,10
Экономия при брони: -53,82 грн
1740,28 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Порика Василия, 16
5.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1823,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 42
5.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1804,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1829,36 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
5.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1740,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1797,47 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 51
6.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1902,40
Экономия при брони: -99,70 грн
1802,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Юности, 18
6.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1730,90 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гнивань, ул. Лесная, 4
19.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1671,51 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 88
67.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1835,60
Экономия при брони: -49,30 грн
1786,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Соборная, 40
96.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1767,70
Экономия при брони: -21,30 грн
1746,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Крыжополь, ул. Долейка Андрея, 14-А
98.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1827,50
Экономия при брони: -0,20 грн
1827,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 21
100.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1871,28
Экономия при брони: -135,20 грн
1736,08 грн