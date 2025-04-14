Спиолто® Респимат® (Spiolto Respimat)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Одесса
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1668,55 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1705,23 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1712,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1712,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Новощепный ряд, 11
4.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1804,50 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1756,98 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1862,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1733,49 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1708,29 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Радостная, 23-А
4.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1834,00 грн
Аптека бам
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1798,80
Экономия при брони: -86,70 грн
1712,10 грн
Подорожник
Одесса, просп. Леси Украинки, 23
5.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1772,60
Экономия при брони: -60,50 грн
1712,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 33-А
5.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1908,05
Экономия при брони: -126,83 грн
1781,22 грн
Подорожник
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
5.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1712,10 грн
Венера
Одесса, ул. Независимости, 8
5.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1811,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1679,37 грн
Елизавета
Одесса, ул. Довженко Александра, 3
6.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1811,80 грн
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1732,90
Экономия при брони: -20,80 грн
1712,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Судостроительная, 1
7.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1832,63 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тенистая, 9/11
7.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1805,25 грн