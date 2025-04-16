Спиолто® Респимат® (Spiolto Respimat)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1663,97 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1835,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1896,91
Экономия при брони: -108,89 грн
1788,02 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1800,41
Экономия при брони: -75,08 грн
1725,33 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1885,89
Экономия при брони: -95,88 грн
1790,01 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1837,42
Экономия при брони: -64,33 грн
1773,09 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1893,75
Экономия при брони: -123,64 грн
1770,11 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1970,56
Экономия при брони: -124,84 грн
1845,72 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1835,00
Экономия при брони: -15,30 грн
1819,70 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Строителей, 5-З
5.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
2013,08
Экономия при брони: -120,59 грн
1892,49 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 83-А
8.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1873,92
Экономия при брони: -91,87 грн
1782,05 грн
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Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
54.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
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Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
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Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
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Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
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Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
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Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1799,03
Экономия при брони: -109,52 грн
1689,51 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1776,88
Экономия при брони: -73,44 грн
1703,44 грн
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Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
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Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1798,39
Экономия при брони: -89,97 грн
1708,42 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
98.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1764,24
Экономия при брони: -66,87 грн
1697,37 грн