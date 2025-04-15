Спиолто® Респимат® (Spiolto Respimat)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1800,20
Экономия при брони: -55,00 грн
1745,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1784,00
Экономия при брони: -38,80 грн
1745,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1812,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1745,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 21 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1689,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1745,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1745,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1662,94 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1599,24 грн
D.s.
Львов, ул. Тершаковцев, 1
1.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1811,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1829,50 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1810,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1745,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Бабия, 14
3.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1745,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1824,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Широкая, 64
3.4 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1803,60
Экономия при брони: -58,40 грн
1745,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 64
3.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1762,20
Экономия при брони: -17,00 грн
1745,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1902,40
Экономия при брони: -157,20 грн
1745,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Широкая, 68-А
3.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1827,10
Экономия при брони: -81,90 грн
1745,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
4.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1821,00 грн