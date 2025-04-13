Спиолто® Респимат® (Spiolto Respimat)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1821,06 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1830,66 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1832,60
Экономия при брони: -77,20 грн
1755,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1758,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1904,54
Экономия при брони: -106,14 грн
1798,40 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1708,30
Экономия при брони: -51,25 грн
1657,05 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1897,28
Экономия при брони: -103,10 грн
1794,18 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1758,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1755,41
Экономия при брони: -74,35 грн
1681,06 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1758,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1979,09
Экономия при брони: -139,81 грн
1839,28 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1946,94
Экономия при брони: -140,29 грн
1806,65 грн
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1755,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1851,45
Экономия при брони: -73,76 грн
1777,69 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1824,00
Экономия при брони: -72,96 грн
1751,04 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1797,47
Экономия при брони: -53,92 грн
1743,55 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1738,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1985,46
Экономия при брони: -140,64 грн
1844,82 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1787,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1915,85
Экономия при брони: -128,29 грн
1787,56 грн