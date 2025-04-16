Спиолто® Респимат® (Spiolto Respimat)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1889,02
Экономия при брони: -96,44 грн
1792,58 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1708,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1723,29
Экономия при брони: -107,36 грн
1615,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1779,91
Экономия при брони: -108,16 грн
1671,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1862,23
Экономия при брони: -81,06 грн
1781,17 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1868,53
Экономия при брони: -73,87 грн
1794,66 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1776,39
Экономия при брони: -73,25 грн
1703,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1973,20
Экономия при брони: -125,59 грн
1847,61 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 5
20.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1723,80 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
30.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1898,31
Экономия при брони: -82,38 грн
1815,93 грн
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Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1771,46
Экономия при брони: -128,41 грн
1643,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1795,30
Экономия при брони: -14,20 грн
1781,10 грн
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Закрыто
Открывается в 07:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
84.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1691,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
92.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
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Кропивницкий, ул. Полтавская, 81-Б
106.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
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Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1770,70
Экономия при брони: -9,50 грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1796,37 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1713,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1989,30
Экономия при брони: -156,82 грн
1832,48 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1835,64
Экономия при брони: -163,64 грн
1672,00 грн