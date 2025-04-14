Спиолто® Респимат® (Spiolto Respimat)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1780,82
Экономия при брони: -69,35 грн
1711,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1916,44
Экономия при брони: -128,55 грн
1787,89 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1770,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1766,80
Экономия при брони: -5,70 грн
1761,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1774,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1763,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1778,17 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1786,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1761,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1655,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
3.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1761,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1845,36
Экономия при брони: -75,06 грн
1770,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1884,76
Экономия при брони: -99,56 грн
1785,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1925,28
Экономия при брони: -139,78 грн
1785,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1766,80
Экономия при брони: -5,70 грн
1761,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1815,70
Экономия при брони: -117,80 грн
1697,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1761,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1823,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
5.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1763,00
Экономия при брони: -1,90 грн
1761,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
5.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1654,00 грн