Спиолто® Респимат® (Spiolto Respimat)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1773,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1781,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1823,50
Экономия при брони: -41,90 грн
1781,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1761,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1784,00 грн
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1797,47 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1728,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1734,28 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1809,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1804,00
Экономия при брони: -22,40 грн
1781,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1779,30 грн
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Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1834,40
Экономия при брони: -5,70 грн
1828,70 грн
Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1912,53
Экономия при брони: -100,63 грн
1811,90 грн
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1923,13
Экономия при брони: -129,23 грн
1793,90 грн
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1727,04
Экономия при брони: -108,11 грн
1618,93 грн
Аптека бам
Бровары, ул. Петлюры Симона, 22
113.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1804,00
Экономия при брони: -51,10 грн
1752,90 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1834,38
Экономия при брони: -82,38 грн
1752,00 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1782,84 грн
Аптека tas
Бровары, бульв. Независимости, 6
114.7 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1804,00 грн
Подорожник
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
Спиолто® Респимат® раствор для ингаляций картридж с ингалятором Респимат® 4 мл №1
Boehringer Ingelheim
1810,10
Экономия при брони: -57,20 грн
1752,90 грн