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Берлитион® 600 капсулы капсулы мягкие 600 мг блистер, №30 - Львов (93840) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
798,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (110)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
808,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), блистер (1)
779,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
900,98
Экономия: -68,92 грн
832,06 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
726,93 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
853,86
Экономия: -94,92 грн
758,94 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
890,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
783,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
910,99
Экономия: -152,05 грн
758,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
882,99
Экономия: -124,05 грн
758,94 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: капсулы мягкие (20)
798,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
904,85
Экономия: -68,49 грн
836,36 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
1111,90
Экономия: -340,50 грн
771,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
904,42
Экономия: -105,92 грн
798,50 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
853,86
Экономия: -94,92 грн
758,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
933,99
Экономия: -175,05 грн
758,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
882,99
Экономия: -124,05 грн
758,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
940,99
Экономия: -182,05 грн
758,94 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
784,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (2)
798,00 грн