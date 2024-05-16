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Берлитион® 600 капсулы капсулы мягкие 600 мг блистер, №30 - Харьков (93840) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 229 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (2)
786,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
961,27
Экономия: -106,06 грн
855,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
820,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
947,30
Экономия: -88,44 грн
858,86 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
825,87 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3), блистер (1)
823,59 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1005,70
Экономия: -220,20 грн
785,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
856,33
Экономия: -98,54 грн
757,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: блистер (1)
825,12 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
777,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
954,60
Экономия: -107,61 грн
846,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: блистер (2)
826,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
955,79
Экономия: -119,75 грн
836,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
827,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2), блистер (2)
860,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: блистер (2)
855,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
809,55 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
857,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1), блистер (1)
948,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1), блистер (1)
986,85 грн