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Берлитион® 600 капсулы капсулы мягкие 600 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (93840) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
913,97
Экономия: -129,24 грн
784,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
895,81
Экономия: -107,64 грн
788,17 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
898,60
Экономия: -112,30 грн
786,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1095,60
Экономия: -335,50 грн
760,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
908,81
Экономия: -130,96 грн
777,85 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
947,30
Экономия: -161,00 грн
786,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: блистер (1)
812,49 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
862,99
Экономия: -105,20 грн
757,79 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
1039,40
Экономия: -253,10 грн
786,30 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
947,30
Экономия: -161,00 грн
786,30 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
1084,30
Экономия: -298,00 грн
786,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
809,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
905,02
Экономия: -44,57 грн
860,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: капсулы мягкие (10)
918,36
Экономия: -167,19 грн
751,17 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
856,33
Экономия: -98,54 грн
757,79 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
898,57
Экономия: -127,61 грн
770,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
782,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
898,60
Экономия: -112,30 грн
786,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
895,13
Экономия: -124,17 грн
770,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
906,14
Экономия: -107,64 грн
798,50 грн