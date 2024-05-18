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Бетасерк® таблетки 16 мг блистер, №30 - Запорожье (174564) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
623,10 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: таблетки (15)
658,00
Экономия: -75,60 грн
582,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2), блистер (1)
702,75
Экономия: -97,32 грн
605,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
623,10 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
595,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
671,69
Экономия: -85,29 грн
586,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
658,00
Экономия: -75,60 грн
582,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
641,84 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки (15)
658,00
Экономия: -75,60 грн
582,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: блистер (1)
677,20
Экономия: -92,90 грн
584,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (6)
675,74
Экономия: -89,34 грн
586,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
699,40
Экономия: -76,50 грн
622,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
599,63 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
623,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), блистер (1)
698,40
Экономия: -100,62 грн
597,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
694,72
Экономия: -88,24 грн
606,48 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
667,50
Экономия: -75,30 грн
592,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (122)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
623,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
703,62
Экономия: -101,47 грн
602,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), блистер (1)
704,62
Экономия: -94,15 грн
610,47 грн