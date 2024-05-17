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Бетасерк® таблетки 16 мг блистер, №30 - Львов (174564) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 242 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
604,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
624,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
603,30 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
632,63
Экономия: -7,12 грн
625,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (205)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
624,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
675,74
Экономия: -90,39 грн
585,35 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
604,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
668,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
612,00 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
688,94 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: блистер (1)
749,60
Экономия: -165,30 грн
584,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
604,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
701,99
Экономия: -116,64 грн
585,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
685,99
Экономия: -100,64 грн
585,35 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
703,22
Экономия: -82,82 грн
620,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
749,60
Экономия: -165,30 грн
584,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
702,88
Экономия: -79,35 грн
623,53 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
604,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: таблетки (15)
678,53
Экономия: -93,18 грн
585,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 40 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
723,99
Экономия: -138,64 грн
585,35 грн