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Бетасерк® таблетки 16 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (174564) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 205 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), блистер (1)
710,30
Экономия: -86,81 грн
623,49 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: таблетки (15)
696,19
Экономия: -72,70 грн
623,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
706,29
Экономия: -82,63 грн
623,66 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
683,99
Экономия: -98,93 грн
585,06 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: блистер (1)
594,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
694,12
Экономия: -90,53 грн
603,59 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), блистер (1)
708,70
Экономия: -114,30 грн
594,40 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 12 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
703,35
Экономия: -89,20 грн
614,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (15)
713,71
Экономия: -107,03 грн
606,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (196)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
625,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
698,33
Экономия: -94,74 грн
603,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
623,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
665,00
Экономия: -70,60 грн
594,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: таблетки (15)
695,66
Экономия: -92,07 грн
603,59 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
704,22
Экономия: -100,69 грн
603,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
706,09
Экономия: -85,69 грн
620,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: таблетки (15)
706,89
Экономия: -100,81 грн
606,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
624,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
715,39
Экономия: -111,74 грн
603,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
710,10
Экономия: -87,65 грн
622,45 грн