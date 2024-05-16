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Ацетилсалициловая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка, №10 - Харьков (5558) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (33)
24,06 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (93)
16,50 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (28)
21,54
Экономия: -5,10 грн
16,44 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (39)
23,66 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
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24,02 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (32)
24,08 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (10)
21,85
Экономия: -4,21 грн
17,64 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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24,15 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (38)
23,99 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (51)
24,03 грн
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (13)
22,90
Экономия: -4,60 грн
18,30 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (35)
24,00 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (27)
22,40
Экономия: -3,80 грн
18,60 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
21,21
Экономия: -2,57 грн
18,64 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (50)
23,95 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (43)
23,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (59)
21,55
Экономия: -4,99 грн
16,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (45)
24,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (36)
23,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (29)
23,94 грн