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Ацетилсалициловая кислота-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка, №10 - Днепр (Днепропетровск) (5558) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 302 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (140)
22,20
Экономия: -4,55 грн
17,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (81)
21,60
Экономия: -3,96 грн
17,64 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (20)
20,60
Экономия: -2,00 грн
18,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (27)
21,00
Экономия: -2,70 грн
18,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (24)
21,60
Экономия: -3,00 грн
18,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (32)
23,96 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (12)
20,71
Экономия: -2,07 грн
18,64 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (16)
21,00
Экономия: -2,40 грн
18,60 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (4)
21,60
Экономия: -3,00 грн
18,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (18)
22,90
Экономия: -4,30 грн
18,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (10)
22,40
Экономия: -3,80 грн
18,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (291)
21,23
Экономия: -4,83 грн
16,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (21)
22,20
Экономия: -3,60 грн
18,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (10)
19,11 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (39)
19,25
Экономия: -2,23 грн
17,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (32)
23,37
Экономия: -7,18 грн
16,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (29)
22,24
Экономия: -5,84 грн
16,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (12)
15,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (46)
20,60
Экономия: -2,00 грн
18,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (76)
22,16
Экономия: -5,76 грн
16,40 грн