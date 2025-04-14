Тмина плоды (Carvi fructus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,44
Экономия при брони: -3,56 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,17
Экономия при брони: -13,19 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,70
Экономия при брони: -26,30 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
80,72
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,45
Экономия при брони: -14,51 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
93,36
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,95
Экономия при брони: -5,11 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,80
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
80,28
Экономия при брони: -3,43 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,74
Экономия при брони: -13,15 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,04
Экономия при брони: -3,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,35
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,80
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"