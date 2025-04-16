Тмина плоды (Carvi fructus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
66,15
Экономия при брони: -9,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,55
Экономия при брони: -6,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,90
Экономия при брони: -20,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
68,06
Экономия при брони: -15,95 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
81,28
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,04
Экономия при брони: -22,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
65,99
Экономия при брони: -13,88 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
68,13
Экономия при брони: -16,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
58,48
Экономия при брони: -6,37 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 52 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
74,05
Экономия при брони: -17,91 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 171/15
4.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
82,33
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
4.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 22 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35-А
4.3 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
86,44
Экономия при брони: -4,81 грн