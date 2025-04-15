Тмина плоды (Carvi fructus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,37
Экономия при брони: -15,91 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,50
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
81,51
Экономия при брони: -22,04 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,08
Экономия при брони: -13,65 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
91,00
Экономия при брони: -28,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
81,80
Экономия при брони: -19,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,90
Экономия при брони: -13,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,50
Экономия при брони: -21,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
80,05
Экономия при брони: -20,63 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,80
Экономия при брони: -28,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
91,00
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,50
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,76
Экономия при брони: -20,35 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
89,20
Экономия при брони: -27,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,70
Экономия при брони: -28,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
80,98
Экономия при брони: -21,57 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
89,10
Экономия при брони: -26,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
91,00
Экономия при брони: -28,80 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,80
Экономия при брони: -28,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
81,80
Экономия при брони: -19,60 грн