Тмина плоды (Carvi fructus)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
70,70
Экономия при брони: -2,12 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
91,00
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
71,63
Экономия при брони: -10,84 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
80,99
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,33
Экономия при брони: -18,57 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,80
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
86,22
Экономия при брони: -4,99 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
64,72
Экономия при брони: -4,06 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,05
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
67,10
Экономия при брони: -5,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
73,92
Экономия при брони: -13,07 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
54,09
Экономия при брони: -2,23 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
62,59
Экономия при брони: -3,09 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
92,32
Экономия при брони: -3,24 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Тмина плоды плоды 50 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
75,60
Экономия при брони: -3,81 грн
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Экономия при брони: -18,04 грн