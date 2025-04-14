Одесса (адрес не указан)
Доступно в 337 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
131,20
Экономия при брони: -6,29 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 17 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,12
Экономия при брони: -5,09 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
132,79
Экономия при брони: -8,49 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фурадонин таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
129,89
Экономия при брони: -5,05 грн